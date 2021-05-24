Роман Ротенберг объяснил причины, по которым в сборной России не стали ждать Капризова

Ранее пресс-служба федерации сообщила о приезде в сборную голкипера Ильи Самсонова, защитника Дмитрия Орлова (оба - "Вашингтон") и нападающего Владимира Тарасенко ("Сент-Луис"), клубы которых завершили выступление в Кубке Стэнли. По информации портала "Чемпионат", Капризов не вызван из-за отсутствия шенгенской визы.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов должен провести еще как минимум одну игру за свою команду, в то время как для сборной России на чемпионате мира из-за карантинных ограничений важны сроки прибытия игроков. Об этом ТАСС сообщил глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Мы с Тарасенко много вместе работали и хорошо друг друга знаем, он сейчас горит желанием и может поехать, нет никаких препятствий: он в хорошем состоянии, здоровье позволяет, - сказал Ротенберг. - Что касается других игроков, Капризова в частности, то он завтра играет, а у нас очень сжатые сроки, при которых даже один день имеет большую разницу. Вопрос визы тоже стоит на повестке, так как без нее потребуются два дополнительных дня. Также всегда возникают вопросы по клубу, так как у Капризова заканчивается контракт, ему предстоят серьезные переговоры, поэтому мы не можем рисковать".

"Мы работаем по факту, находимся со всеми на связи, со всеми общаемся. С Капризовым я разговаривал позавчера, он всегда готов приезжать в сборную и имеет желание. Поэтому здесь стоит только вопрос сроков, в этой ситуации мы выбирали, исходя из всех факторов", - отметил собеседник ТАСС.

Сборная России после двух матчей располагается на первой строчке таблицы группы, набрав шесть очков. Россияне обыграли сборные Чехии (4:3) и Великобритании (7:1). В понедельник сборная России встретится с командой Словакии (начало - 16:15 мск).