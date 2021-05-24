В Екатеринбурге перед Универсиадой построят дворец единоборств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Строительство нового дворца единоборств на 2,5 тыс. зрителей завершится в следующем году в Екатеринбурге в рамках подготовки к Всемирным летним студенческим играм 2023 года. Также в Екатеринбурге готовится к открытию академия тенниса, сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник.

"Строительство многофункционального дворца единоборств, рассчитанного на 2 586 зрителей, завершится в 2022 году. Что касается теннисной академии, то первых гостей она сможет принять уже через три месяца - к концу августа текущего года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что оба объекта откроются в недавно образованном районе Екатеринбурга - Академическом.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 247 комплектов медалей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.