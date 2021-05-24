В Москве представили Кубок чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Открытие выставки Кубка Анри Делоне, которым награждают победителя чемпионата Европы по футболу, состоялось в московском Парке Горького, она завершится в 23:00 мск. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тур кубка проходит по всем городам - организаторам чемпионата Европы 2021 года. Однако для России было сделано исключение - кубок посетил Санкт-Петербург (22-23 мая) и Москву. Европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья, в Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.