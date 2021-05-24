В Москве откроют фан-зону для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Зона просмотра матчей чемпионата Европы 2021 года по футболу будет открыта в Москве. Об этом в ходе открытия Парка футбола в Парке Горького сообщил руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Зона для просмотра будет открыта в "Лужниках" в первый день начала чемпионата Европы по футболу.

"В Москве будет организована зона для общего просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. Она откроется в "Лужниках" в первый день начала соревнований", - сообщил Кондаранцев.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.