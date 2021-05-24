Центр подготовки тяжелоатлетов имени Алексеева построят в Шахтах Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Центр спортивной подготовки по тяжелой атлетике имени двукратного олимпийского чемпиона Василия Алексеева будет построен в Шахтах Ростовской области, где жил и работал спортсмен. Об этом в понедельник сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

"Знаковым событием для Шахт станет строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике имени Василия Алексеева. Объект будет возводиться по региональному проекту "Спорт - норма жизни". Уже заключен контракт с подрядной организацией", - говорится в сообщении.

Алексеев скончался в 2011 году в возрасте 69 лет. Он дважды становился олимпийским чемпионом - в 1972 году в Мюнхене и в 1976 году в Монреале, также был восьмикратным чемпионом мира и Европы, установил 80 мировых рекордов. Алексеев был главным тренером сборной страны, заслуженным тренером СССР. Его именем названа специализированная детская спортивная школа олимпийского резерва в Ростовской области.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.