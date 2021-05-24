Эрмитажный кот Ахилл будет предсказывать матчи на Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл, который обрел популярность, предсказывая результаты футбольных матчей, станет прогнозистом чемпионата Европы 2021 года. Об этом рассказала в понедельник на пресс-конференции в ТАСС пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

"Да, мы с благодарностью приняли это предложение. И, несомненно, Ахилл ответил полным согласием", - сказала она.

По словам Халтунен, есть вероятность, что Ахилл будет предсказывать результаты всех матчей чемпионата, а не только петербургских. "Если он будет предсказывать каждый [матч], это, конечно, гигантская нагрузка, и это уже вопрос дальнейшего обсуждения с его врачом, семьей и, конечно, теми руководителями, которые будут заниматься самими спортивными мероприятиями", - сказала она.

Хозяйка кота, ветеринар Анна Кондратьева отметила на пресс-конференции, что сейчас у Ахилла очень насыщенный график: он участвует в конкурсе - переписи питомцев, живущих в российских музеях и библиотеках, периодически посещает детский и взрослый хосписы и больницы.

Кот-предсказатель

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия и финала.

Специально к чемпионату мира 2018 года Ахилл проходил курс физической подготовки - он занимался на тренажерах, чтобы сбросить лишний вес, а также участвовал в социальных мероприятиях, которые помогли ему социализироваться и привыкнуть к вниманию публики.

Ахилл предсказывал результаты восьми матчей чемпионата мира - семи петербургских встреч и матча открытия ЧМ-2018 в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.