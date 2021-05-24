Корстин считает, что УНИКС после выхода в финал Единой лиги ВТБ способен на многое

В воскресенье УНИКС победил краснодарский "Локомотив-Кубань" в третьем матче (74:70) и выиграл полуфинальную серию до трех побед со счетом 3-0. В финале клуб сыграет с победителем пары ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург). Счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА, четвертую встречу команды проведут в понедельник в Москвн.

"Казанский УНИКС заслуженно вышел в финал Лиги, закончив серию с "Локо" в трех матчах. Перед полуфиналом краснодарцы из-за травмы потеряли своего лидера - самого ценного игрока регулярного сезона Мантаса Калниетиса, без него у "Локо" часто не получалось организовать командное нападение, и УНИКС этим воспользовался, - сказала Корстин. - Казанцы превзошли соперника по подборам, особенно на чужом щите, УНИКС меньше терял мяч и хорошо защищался. У команды Димитриса Прифтиса отличный сезон - после выход в финал Еврокубка они вышли в финал Единой лиги ВТБ, эта команда способна на многое".

До этого УНИКС вышел в финал Еврокубка - второго по силе европейского турнира и уступил в финальной серии до двух побед представляющему чемпионат Франции "Монако" (0-2).