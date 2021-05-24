Зрители будут допущены на чемпионат мира по хоккею в течение суток после решения кабмина

"Мы готовы принять зрителей. Мы были готовы это сделать уже с первого дня. Это политическое решение, мяч на стороне правительства. В тот момент, когда правительство примет решение, мы готовы в течение 24 часов принять зрителей на арены", - сказал он в эфире Латвийского телевидения.

РИГА, 24 мая. /ТАСС/. Болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, будут допущены на матчи проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею в течение 24 часов после соответствующего решения правительства Латвии. Об этом в понедельник сообщил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

По его словам, на данный момент организаторы и команды довольны ходом мирового первенства - отзывы о турнире положительные. Спортсмены строго соблюдают протоколы COVID-19, нарушений пока нет. "В командах не было обнаружено ни одного случая инфицирования. Были отдельные случаи среди обслуживающего персонала, но у спортсменов ни одного случая не выявлено", - отметил он.

Сейм (парламент) Латвии 20 мая решил, что болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели, смогут посетить матчи в Риге. Парламент поручил правительству обеспечить безопасные условия для присутствия на играх зрителей. Премьер-министр Кришьянис Кариньш передал этот вопрос на рассмотрение Минздрава. Как сказал в понедельник глава министерства Даниэльс Павлютс, кабмин будет рассматривать этот вопрос на своем заседании 27 мая.

Кариньш ранее заявил, что не видит возможности провести чемпионат мира в Риге (21 мая - 6 июня) в присутствии зрителей в связи с эпидситуацией в стране. Министерство образования и науки республики предлагало разрешить присутствовать зрителям на матчах мирового первенства при условии предъявления отрицательного результата теста на коронавирус, однако премьер 18 мая не включил этот вопрос в повестку дня заседания правительства.