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Единая лига ВТБ

Баскетбольный ЦСКА ведет переговоры о проведении матчей в "Мегаспорте"

14 апреля ЦСКА провел последний матч в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА имени Александра Яковлевича Гомельского

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА ведет переговоры с Департаментом спорта Москвы о проведении домашних матчей Единой лиги ВТБ следующего сезона во дворце спорта "Мегаспорт". Об этом ТАСС сообщил руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

14 апреля ЦСКА провел последний матч в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА имени Александра Яковлевича Гомельского, который будет снесен летом. Армейцы обыграли греческий "Панатинаикос" в заключительном матче регулярного сезона Евролиги (93:86). Оставшиеся матчи сезона ЦСКА проводит в "Мегаспорте".

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"Сыграет ли ЦСКА в следующем сезоне в "Мегаспорте"? Баскетбольный ЦСКА проводит матчи Евролиги в "Мегаспорте", что касается матчей Единой лиги ВТБ, то да, такой диалог с баскетбольным клубом мы ведем, - сказал Кондаранцев. - Это прежде всего связано с планами министерства обороны по реконструкции территории на Ленинградском проспекте, которую исторически занимает ЦСКА. Поэтому да, возможно, я не исключаю такой вариант".

Планируется, что в следующем сезоне в "Мегаспорте" будет играть хоккейный клуб "Спартак". "Как будет совмещено? Никакой проблемы я не вижу, это многофункциональная арена, мы сейчас находимся в стадии согласования календаря игр баскетбольного ЦСКА и хоккейного "Спартака", пока у нас каких-то сложных преград нет, - добавил Кондаранцев. - Я надеюсь, что обе команды сыграют в "Мегаспорте" без какого-либо дискомфорта. Переоборудование арены из баскетбольной в хоккейную и наоборот занимает сутки".

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