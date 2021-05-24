Баскетбольный ЦСКА ведет переговоры о проведении матчей в "Мегаспорте"

"Сыграет ли ЦСКА в следующем сезоне в "Мегаспорте"? Баскетбольный ЦСКА проводит матчи Евролиги в "Мегаспорте", что касается матчей Единой лиги ВТБ, то да, такой диалог с баскетбольным клубом мы ведем, - сказал Кондаранцев. - Это прежде всего связано с планами министерства обороны по реконструкции территории на Ленинградском проспекте, которую исторически занимает ЦСКА. Поэтому да, возможно, я не исключаю такой вариант".

Планируется, что в следующем сезоне в "Мегаспорте" будет играть хоккейный клуб "Спартак". "Как будет совмещено? Никакой проблемы я не вижу, это многофункциональная арена, мы сейчас находимся в стадии согласования календаря игр баскетбольного ЦСКА и хоккейного "Спартака", пока у нас каких-то сложных преград нет, - добавил Кондаранцев. - Я надеюсь, что обе команды сыграют в "Мегаспорте" без какого-либо дискомфорта. Переоборудование арены из баскетбольной в хоккейную и наоборот занимает сутки".