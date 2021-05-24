Минспорт РФ заключил соглашение о сотрудничестве с Министерством спорта Египта

ТАСС, 24 мая. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи заключили соглашение о сотрудничестве между ведомствами. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России.

Встреча прошла в воскресенье в Каире. В ходе встречи стороны обсудили организацию выставочных матчей по сквошу, футболу и гандболу, в том числе и на университетском уровне, а также проведение совместных спортивных мероприятий в рамках Года гуманитарного сотрудничества между Египтом и Россией.

"Спорт показывает пример того, как важны единение, уважение своих партнеров, умение играть по правилам и поддерживать друг друга, - заявил Матыцин. - Президенты России и Египта в ходе своих неоднократных встреч определили стратегию и конструктивные векторы развития двусторонних отношений между нашими государствами. Египет и Россия имеют многолетнюю историю отношений. Сегодняшняя встреча является демонстрацией того, что только вместе, делясь опытом, мы сможем преодолеть этот сложный период в жизни всего мирового сообщества".

В ближайшие два дня Матыцин на правах заместителя председателя примет участие в заседании президиума седьмой сессии конференции сторон международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Заседание пройдет в Эр-Рияде.