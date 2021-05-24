Сорокин сообщил, что есть надежда на увеличение количества зрителей Евро в Петербурге

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы 2021 года по футболу Алексей Сорокин сообщил, что сохраняется надежда на увеличение количества зрителей на матчах турнира в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Стадион "Санкт-Петербург" смогут посетить 50% болельщиков от общей вместимости стадиона, которая составляет 68 тыс. зрителей.

"Ситуация такова, что сейчас это 50%, у нас еще есть надежда, что это количество может увеличиться, хотя я бы не призывал на это рассчитывать, - сказал Сорокин. - Если такое решение будет принято соответствующими властями, то мы будем дальше работать с УЕФА [Союзом европейских футбольных ассоциаций] относительно его применения. Причиной этому [ограничению вместимости в 50%] целый ряд факторов, но это уже неплохой результат, потому что другие города даже не смогли выйти на такой уровень. Мы выглядим пристойно в числе других городов".

Игры чемпионата Европы также примут Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Баку разрешат заполнять стадион на 50%, Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун, если болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу. Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Рим подтвердили квоту в 25-33%. Лондон подтвердил максимальную вместимость в 25% для трех матчей групповой стадии и встречи 1/8 финала, но оргкомитет английской части Евро рассчитывает увеличить заполняемость к полуфиналам и финалу.