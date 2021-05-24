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ЧМ по хоккею в Риге

Воронков сыграет в первом звене в матче чемпионата мира по хоккею против словаков

Нападающий заменит в составе травмированного Михаила Григоренко
Дмитрий Воронков (справа) Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Дмитрий Воронков (справа)
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 24 мая.  ТАСС, 24 мая. Нападающий Дмитрий Воронков сыграет в первом звене за сборную России в матче чемпионата мира по хоккею против команды Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Место в воротах займет Александр Самонов, запасным голкипером будет Иван Бочаров. Сочетания звеньев выглядят следующим образом:

  • Александр Барабанов - Максим Шалунов - Дмитрий Воронков, Артем Зуб, Никита Задоров;
  • Антон Слепышев - Павел Карнаухов - Сергей Толчинский, Владислав Гавриков, Иван Проворов;
  • Андрей Кузьменко - Иван Морозов - Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков;
  • Артем Швец-Роговой - Владислав Каменев - Евгений Тимкин - Эмиль Галимов, Григорий Дронов.
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Матч сборных России и Словакии пройдет в понедельник и начнется в 16:15 мск. Турнир проходит в Латвии. Из-за травмы в игре не сможет принять участие форвард Михаил Григоренко.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

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ЧМ по хоккею в Риге
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