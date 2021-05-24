Воронков сыграет в первом звене в матче чемпионата мира по хоккею против словаков

ТАСС, 24 мая. ТАСС, 24 мая. Нападающий Дмитрий Воронков сыграет в первом звене за сборную России в матче чемпионата мира по хоккею против команды Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Матч сборных России и Словакии пройдет в понедельник и начнется в 16:15 мск. Турнир проходит в Латвии. Из-за травмы в игре не сможет принять участие форвард Михаил Григоренко.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.