В Калининграде были уверены, что город примет матч за Суперкубок России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко заявила, что в городе были уверены в проведении матча за Суперкубок России по футболу. Об этом она сообщила ТАСС.

В понедельник Российская премьер-лига одобрила проведение игры за Суперкубок России в Калининграде. На проведение встречи претендовали московские "Лужники", "Волгоград-Арена" и "Мордовия-Арена" в Саранске. Встреча между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет 17 июля на стадионе "Калининград", вместимость которого составляет 35 016 зрителей.