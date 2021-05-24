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Футбол в России

В Калининграде были уверены, что город примет матч за Суперкубок России

Встреча между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет 17 июля
Стадион "Калининград" Виталий Невар/ТАСС
Описание
Стадион "Калининград"
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко заявила, что в городе были уверены в проведении матча за Суперкубок России по футболу. Об этом она сообщила ТАСС.

В понедельник Российская премьер-лига одобрила проведение игры за Суперкубок России в Калининграде. На проведение встречи претендовали московские "Лужники", "Волгоград-Арена" и "Мордовия-Арена" в Саранске. Встреча между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет 17 июля на стадионе "Калининград", вместимость которого составляет 35 016 зрителей.

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"Мы очень рады, это замечательно, что выбрали именно Калининград, - сказала Ищенко. - Уверена, что матч пройдет хорошо, мы сделаем для этого все возможное. Конечно, мы были уверены, когда подавали заявку, что нас выберут, Калининград - это очень хорошее место для проведения такого матча".

"Я думаю, сколько будет допущено зрителей Роспотребнадзором для посещения матча, столько и будет в продаже билетов. Сейчас у нас разрешено 80 процентов. Мероприятия перед матчем? Я думаю, что они обязательно будут, и мы сейчас будем отрабатывать эти вопросы, займемся непосредственно подготовкой", - добавила Ищенко.

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