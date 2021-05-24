Матч юношеских сборных Литвы и Белоруссии 8 июня в Минске отменен

ВИЛЬНЮС, 24 мая. /ТАСС/. Литовская футбольная федерация (LFF) приняла решение об отмене товарищеского матча между молодежными сборными Литвы и Белоруссии, проведение которого было намечено на 8 июня в Минске, из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом говорится в заявлении федерации в понедельник на ее сайте.

"Запланированный на июнь товарищеский матч юношеской сборной Литвы (U-21) со сверстниками из Белоруссии отменен. 8 июня воспитанникам Мариуса Станкявичюса в Минске предстояло сыграть со сборной Белоруссии, однако после воскресных событий, когда пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был направлен в Минск, матч был отменен по соображениям безопасности", - подчеркнули в LFF.

При этом указывается, что 16 ноября 2021 года мужская сборная Литвы должна провести контрольной матч с футболистами из Белоруссии. Судьба встречи, как уточнили в LFF, пока не решена.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он задержан правоохранительными органами Белоруссии. В воскресенье вечером самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.