Калакуцкий покинул пост генерального директора "Крыльев Советов"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Евгений Калакуцкий покинул должность генерального директора самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом он рассказал ТАСС.

В прошедшем сезоне "Крылья Советов" выиграли первенство Олимп - Футбольной национальной лиги и вышли в Российскую премьер-лигу. Также команда дошла до финала Бетсити - Кубка России.

"Действительно, я покинул пост генерального директора "Крыльев Советов". Ранее написал заявление по собственному желанию, его сегодня приняли. Причины сообщу позже", - сказал Калакуцкий.

"Что я буду делать дальше? Какие-то мысли есть, но как они будут реализовываться на практике - давайте подождем", - добавил он.