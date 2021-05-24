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Футбол в России

Калакуцкий покинул пост генерального директора "Крыльев Советов"

Менеджер написал заявление об уходе по собственному желанию

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Евгений Калакуцкий покинул должность генерального директора самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом он рассказал ТАСС.

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В прошедшем сезоне "Крылья Советов" выиграли первенство Олимп - Футбольной национальной лиги и вышли в Российскую премьер-лигу. Также команда дошла до финала Бетсити - Кубка России.

"Действительно, я покинул пост генерального директора "Крыльев Советов". Ранее написал заявление по собственному желанию, его сегодня приняли. Причины сообщу позже", - сказал Калакуцкий.

"Что я буду делать дальше? Какие-то мысли есть, но как они будут реализовываться на практике - давайте подождем", - добавил он.

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