Прядкин прокомментировал выбор Калининграда в качестве места проведения Суперкубка России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) решила провести матч за Олимп - Суперкубок России в Калининграде, так как город не будет принимать игры сборной России и другие значимые футбольные встречи в ближайшее время. Об этом журналистам после общего собрания клубов РПЛ рассказал президент лиги Сергей Прядкин.

В понедельник РПЛ сообщила, что встреча между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет 17 июля на стадионе "Калининград".