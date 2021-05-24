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Футбол в России

Прядкин прокомментировал выбор Калининграда в качестве места проведения Суперкубка России

Встреча пройдет в городе 17 июля
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) решила провести матч за Олимп - Суперкубок России в Калининграде, так как город не будет принимать игры сборной России и другие значимые футбольные встречи в ближайшее время. Об этом журналистам после общего собрания клубов РПЛ рассказал президент лиги Сергей Прядкин.

В понедельник РПЛ сообщила, что встреча между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет 17 июля на стадионе "Калининград".

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"Мы обсудили, где проводились матчи за суперкубок, в каких регионах. Учитывая, что мы сейчас стараемся синхронизировать и не повторяться в местах проведения значимых турниров (кубок и суперкубок), мы совместно с РФС обсудили вопрос с будущими матчами. Те претенденты, которые предлагали [провести матч], будут заняты событиями. "Лужники", Волгоград и "Мордовия-Арена" будут проводить матчи сборной", - сказал Прядкин.

"В Калининграде помимо суперкубка матчей не будет. Хорошая инфраструктура, клубы также обратили внимание на хорошую погоду. Предпочтение отдали Калининграду. Решение должно быть утверждено с РФС", - добавил глава РПЛ.

Вместимость арены в Калининграде составляет 35 016 зрителей.

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