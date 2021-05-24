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Бокс

Бой Харитонов - Мачиман пройдет по правилам бокса

Поединок пройдет в Белоруссии 12 июня

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Поединок между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и представителем ЮАР Осборном Мачиманом пройдет по правилам бокса. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Поединок пройдет в Белоруссии 12 июня. Изначально организаторы заявляли, что бой пройдет по правилам кикбоксинга.

"Поединок пройдет по правилам бокса", - сказал собеседник агентства.

Харитонов является бойцом Bellator, в котором ему предложили бой против француза Шейка Конго. Харитонов также проводил поединки по боксу и кикбоксингу.

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