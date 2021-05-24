В Федерации хоккея Белоруссии отреагировали на замену флага на чемпионате мира в Риге

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Действия рижских властей по замене флага Белоруссии не помешают сборной страны по хоккею продолжить выступление на чемпионате мира под официальной символикой государства. Об этом ТАСС сообщили в Федерации хоккея Белоруссии.

В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран-участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

"Сборная Белоруссии продолжит выступление на чемпионате мира по хоккею под официальным государственным флагом", - сообщили в федерации.

Такой шаг в Латвии был предпринят после произошедшего накануне инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Он следовал по маршруту Афины - Вильнюс, но приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В тот же день вечером самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

В воскресенье сборная Белоруссии по хоккею провела второй матч на чемпионате мира. В этой встрече белорусы впервые в истории чемпионатов мира одержали победу над шведской сборной (1:0).

Команда Белоруссии с тремя очками занимает пятое место в группе А. Позднее в понедельник она сыграет с чехами.