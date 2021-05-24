Прядкин: матчи последнего тура РПЛ сезона-2021/22 будут начинаться после 19:00

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Все матчи последнего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 будут начинаться после 19:00 по московскому времени. Об этом журналистам сообщил после общего собрания клубов РПЛ президент лиги Сергей Прядкин.

Матч заключительного, 30-го тура РПЛ "Уфа" - "Арсенал" (2:1) в минувшем сезоне был перенесен из-за жары на два часа позже, в то время как игра "Рубина" и "Ротора", который боролся с уфимским клубом за сохранение места в элите, началась по плану в 14:00 мск и завершилась со счетом 1:1. Такое решение вызвало недовольство у волгоградского клуба.

"Это наша зона ответственности, мы это рассматривали на общем собрании сегодня, - сказал Прядкин. - Все же у нас эта практика была давно, наверное, наше упущение. Раньше был ряд клубов, когда большая разница по времени в регионах, мы старались это исправить. Точно все матчи в сезоне-2021/22 будут начинаться после 19:00, постараемся уйти от этого нюанса".

По итогам сезона "Ротор" покинул РПЛ, а "Уфа" и "Арсенал" сохранили прописку в высшем дивизионе.