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Футбол в России

Руй Витория назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Спартак"

Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года
Главный тренер "Спартака" Руй Витория EPA-EFE/STR
Описание
Главный тренер "Спартака" Руй Витория
© EPA-EFE/STR

ТАСС, 24 мая. Португалец Руй Витория стал главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года.

Сообщается, что в штаб Витории войдут ассистенты Арналду Тейшейра и Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работают вместе с Виторией с 2011 года.

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что покинет пост главного тренера клуба в конце сезона в связи с окончанием контракта. "Спартак" занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 57 очков в 30 турах и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).

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