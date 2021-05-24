Руй Витория назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Спартак"

Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года.

Руй Витория – новый главный тренер «Спартака» Португалец подписал контракт на два года. Желаем Рую Витории и его помощникам успехов в «Спартаке»! ⚪️ #ПартияНачалась pic.twitter.com/349htysTFn

Сообщается, что в штаб Витории войдут ассистенты Арналду Тейшейра и Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работают вместе с Виторией с 2011 года.

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что покинет пост главного тренера клуба в конце сезона в связи с окончанием контракта. "Спартак" занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 57 очков в 30 турах и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).