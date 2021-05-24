Новым тренером гандболисток ЦСКА будет иностранец

В воскресенье ЦСКА впервые стал чемпионом России, одолев в финале "Ростов-Дон". Исторического успеха команда достигла под руководством Ольги Акопян, которая была назначена исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в марте после отставки датчанина Яна Лесли.

"У нас уже подписан контракт с иностранным специалистом, но мы пока не будем называть его имя. Планируем это сделать после "Финала четырех" Лиги чемпионов", - сказал гендиректор, отметив, что Ольга Акопян останется в тренерском штабе команды.

"Если говорить о чемпионате России, то мы хорошо справились с выполнением задачи, которая стояла перед командой. Если предварительный этап местами не всегда складывался так, как мы хотели, то в серии плей-офф мы сумели найти свою игру и показать гандбол, который и должны демонстрировать", - сказал Акопян о чемпионстве.

В "Финале четырех" Лиги чемпионов ЦСКА сыграет 29 мая, соперником по полуфиналу будут норвежские "Вайперс".

ЦСКА был основан в 2019 году, в прошлом сезоне красно-синие завоевали бронзовые медали. "Ростов-Дон" становился чемпионом России по итогам четырех последних сезонов, также команда выигрывала титул в 1994 и 2015 годах.