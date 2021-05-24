Кристина Резцова пока не начала активную подготовку к биатлонному сезону

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Призер чемпионата Европы по биатлону Кристина Резцова после рождения ребенка пока не приступила к активной фазе подготовки к новому сезону. Об этом ТАСС рассказала мать спортсменки олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

В связи с беременностью Резцова пропустила минувший сезон, ребенок у нее родился в феврале. 25-летняя биатлонистка не попала в состав сборной для централизованной подготовки к новому сезону, который будет олимпийским.