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Биатлон

Кристина Резцова пока не начала активную подготовку к биатлонному сезону

В феврале спортсменка родила ребенка
Кристина Резцова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Кристина Резцова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Призер чемпионата Европы по биатлону Кристина Резцова после рождения ребенка пока не приступила к активной фазе подготовки к новому сезону. Об этом ТАСС рассказала мать спортсменки олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

В связи с беременностью Резцова пропустила минувший сезон, ребенок у нее родился в феврале. 25-летняя биатлонистка не попала в состав сборной для централизованной подготовки к новому сезону, который будет олимпийским.

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"Она в декретном отпуске, ее ребеночку всего 3,5 месяца, так что куда ей пока лезть в группу? - сказала Резцова. - Пока она еще и не готовится, только планирует приступить".

"Но в предстоящем сезоне она выступать собирается", - подчеркнула мать биатлонистки.

Кристина Резцова является двукратным серебряным призером чемпионата Европы 2020 года. В личных гонках Кубка мира она не поднималась выше 18-го места.

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Биатлон
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