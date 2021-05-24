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Евро-2020

Петербург задействует четыре площадки для тренировок команд на Евро-2020

Сборная России будет готовиться на стадионе "Петровский"
Стадион "Петровский" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Стадион "Петровский"
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выделили четыре тренировочные базы, которые будут задействованы для подготовки команд к матчам чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил в понедельник в эфире "Радио России" петербургский губернатор Александр Беглов.

В качестве площадок будут использованы стадион "Петровский", тренировочная база футбольного клуба "Зенит" в Удельном парке, стадион "Спартак" в Зеленогорске и стадион "Турбостроитель".

"Все задействованные в Петербурге стадионы ждут футбольные команды: сборная России будет использовать "Петровский", сборная Финляндии - площадку в Зеленогорске, сборная Словакии - поляну футбольного клуба "Зенит" в Удельном парке. Еще три команды - Бельгии, Швеции и Польши - планируют прилететь в Петербург только накануне матчей. Для подготовки им будут предоставлены стадионы "Турбостроитель" и "Петровский", - сказал Беглов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге состоится семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичЕвро-2020
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