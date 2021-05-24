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ЧМ по хоккею в Риге

Третьяк считает, что российские хоккеисты могли недооценить словаков на чемпионате мира

Для президента Федерации хоккея России поражение от словацкой сборной стало неожиданностью
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею могла недооценить словаков на чемпионате мира в Риге. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Россияне проиграли команде Словакии со счетом 1:3, потерпев первое поражение на турнире.

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"Для меня поражение было неожиданным. По первым двум матчам были видны заряженность, нацеленность на ворота, чего сегодня я не увидел, - сказал Третьяк. - Можно только сказать, что вратарь у нас удачно играл, выручал, но движения не было, особенно в первом периоде. Такое ощущение, что недооценили соперника, явно надо было решать вопрос в первом периоде, создавать моменты, но все откладывали на потом".

"Я думаю, тренеры сделают выводы, без поражений не бывает и побед. Но поражение обидное", - добавил он.

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