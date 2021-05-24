Третьяк считает, что российские хоккеисты могли недооценить словаков на чемпионате мира

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею могла недооценить словаков на чемпионате мира в Риге. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Россияне проиграли команде Словакии со счетом 1:3, потерпев первое поражение на турнире.
"Для меня поражение было неожиданным. По первым двум матчам были видны заряженность, нацеленность на ворота, чего сегодня я не увидел, - сказал Третьяк. - Можно только сказать, что вратарь у нас удачно играл, выручал, но движения не было, особенно в первом периоде. Такое ощущение, что недооценили соперника, явно надо было решать вопрос в первом периоде, создавать моменты, но все откладывали на потом".
"Я думаю, тренеры сделают выводы, без поражений не бывает и побед. Но поражение обидное", - добавил он.