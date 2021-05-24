Брагин рассказал о состоянии хоккеиста сборной России Окулова

ТАСС, 24 мая. Нападающий сборной России по хоккею Константин Окулов находится в расположении команды, но его травма является достаточно серьезной. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Брагин.

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Окулов травмировал ключицу в матче предварительного этапа чемпионата мира против чехов. Из-за повреждения он досрочно завершил встречу, которая завершилась победой россиян со счетом 4:3.

"Там серьезная ситуация, но мы надеемся в дальнейшем. Хотя это, конечно, сложный вопрос. Он с командой, но еще посмотрим", - сказал Брагин.

В матче против словаков повреждение получил нападающий Андрей Кузьменко, однако главный тренер пока не готов рассказать о степени серьезности травмы.