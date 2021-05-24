{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Брагин рассказал о состоянии хоккеиста сборной России Окулова

Нападающий находится в расположении команды

ТАСС, 24 мая. Нападающий сборной России по хоккею Константин Окулов находится в расположении команды, но его травма является достаточно серьезной. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Брагин.

На эту тему
Нестеров может сыграть за сборную России по хоккею в матче ЧМ против датчан
Нестеров может сыграть за сборную России по хоккею в матче ЧМ против датчан

Окулов травмировал ключицу в матче предварительного этапа чемпионата мира против чехов. Из-за повреждения он досрочно завершил встречу, которая завершилась победой россиян со счетом 4:3.

"Там серьезная ситуация, но мы надеемся в дальнейшем. Хотя это, конечно, сложный вопрос. Он с командой, но еще посмотрим", - сказал Брагин.

В матче против словаков повреждение получил нападающий Андрей Кузьменко, однако главный тренер пока не готов рассказать о степени серьезности травмы.

На эту тему
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

Еще один травмированный игрок Михаил Григоренко, получивший травму верхней части тела, продолжает готовиться к следующим матчам. "Он готовится, пока у него повреждение, но мы готовим его к дальнейшим матчам. Конечно, [без Григоренко] креатива чуть-чуть не хватило - в конечной стадии он хорош, у него быстрый бросок", - добавил специалист.

В понедельник россияне проиграли команде Словакии со счетом 1:3, потерпев первое поражение на турнире.

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
Кашлинская победила Анну Музычук в третьем туре этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре
Турнир является заключительным этапом Гран-при
Читать полностью