Брагин рассказал о состоянии хоккеиста сборной России Окулова

ТАСС, 24 мая. Нападающий сборной России по хоккею Константин Окулов находится в расположении команды, но его травма является достаточно серьезной. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Брагин.
Окулов травмировал ключицу в матче предварительного этапа чемпионата мира против чехов. Из-за повреждения он досрочно завершил встречу, которая завершилась победой россиян со счетом 4:3.
"Там серьезная ситуация, но мы надеемся в дальнейшем. Хотя это, конечно, сложный вопрос. Он с командой, но еще посмотрим", - сказал Брагин.
В матче против словаков повреждение получил нападающий Андрей Кузьменко, однако главный тренер пока не готов рассказать о степени серьезности травмы.
Еще один травмированный игрок Михаил Григоренко, получивший травму верхней части тела, продолжает готовиться к следующим матчам. "Он готовится, пока у него повреждение, но мы готовим его к дальнейшим матчам. Конечно, [без Григоренко] креатива чуть-чуть не хватило - в конечной стадии он хорош, у него быстрый бросок", - добавил специалист.
В понедельник россияне проиграли команде Словакии со счетом 1:3, потерпев первое поражение на турнире.