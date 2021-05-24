Брагин назвал поражение от словаков в матче чемпионата мира по хоккею хорошим уроком

ТАСС, 24 мая. Поражение сборной России по хоккею от команды Словакии в третьем матче предварительного этапа чемпионата мира будет хорошим уроком для команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Валерий Брагин.

Поражение от словаков со счетом 1:3 стало первым для российских хоккеистов на турнире в Риге.

"Теперь будем знать, как работать в плане настроя команды. Противник только за счет хорошей самоотдачи сумел выиграть. Да, это для нас хороший урок, теперь мы знаем, что без полной самоотдачи на этом турнире никого не обыграть", - сказал Брагин.

"Отрезками, скажем, старались переломить, но не получилось. Для нас это хороший урок о том, как готовить команду, в дальнейшем, думаю, не будем допускать таких ошибок", - отметил он.

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. Словаки одержали третью победу подряд и возглавляют турнирную таблицу с девятью очками. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск.