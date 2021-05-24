Хоккеист сборной России Проворов считает, что игра команды будет улучшаться с каждым днем

ТАСС, 24 мая. Игра сборной России по хоккею на чемпионате мира будет становиться все лучше и лучше с каждым матчем. Такое мнение журналистам высказал защитник россиян Иван Проворов.

"Пока работается отлично, площадка другая, первые пару игр было немного непривычно, но сейчас мы вкатываемся. Да, надо добавлять, но еще пара дней, и все будет лучше и лучше. И оборона, и нападение - все здесь с определенной целью, каждый должен выходить и делать работу. Если мы будем играть единым целым, одним кулаком, тогда у нас все получится", - сказал Проворов.

В первом периоде Проворов, защищая ворота, отбил шайбу с пятачка головой. "Там отдали их [словаков] защитнику шайбу на синюю линию, он вытащил и бросил, и шайба полетела высоко. Я в этот момент смотрел игрока, который был рядом на пятаке, поэтому я рукой не успел поймать и пришлось реагировать, отбивать в сторону от ворот головой", - рассказал хоккеист.

Также поражение прокомментировал нападающий Владислав Каменев, назвав его главной причиной недостаточный настрой российских игроков. "Наверное, мы недонастроились, вышли расхлябанные, потом вроде поймали свой ритм и начали играть лучше, но не получилось реализовать моменты, хотя их было достаточно. Они [словаки] блокировали много бросков, ставили клюшки, шли в стык, может быть, нам надо было похитрее сыграть и больше лезть на ворота, просто какую-нибудь шайбу заковырять", - сказал он.

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. Словаки одержали третью победу подряд и возглавляют турнирную таблицу с девятью очками. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск.