Хоккеист сборной России Проворов считает, что игра команды будет улучшаться с каждым днем

ТАСС, 24 мая. Игра сборной России по хоккею на чемпионате мира будет становиться все лучше и лучше с каждым матчем. Такое мнение журналистам высказал защитник россиян Иван Проворов.
В понедельник россияне проиграли команде Словакии со счетом 1:3, потерпев первое поражение на турнире.
"Пока работается отлично, площадка другая, первые пару игр было немного непривычно, но сейчас мы вкатываемся. Да, надо добавлять, но еще пара дней, и все будет лучше и лучше. И оборона, и нападение - все здесь с определенной целью, каждый должен выходить и делать работу. Если мы будем играть единым целым, одним кулаком, тогда у нас все получится", - сказал Проворов.
В первом периоде Проворов, защищая ворота, отбил шайбу с пятачка головой. "Там отдали их [словаков] защитнику шайбу на синюю линию, он вытащил и бросил, и шайба полетела высоко. Я в этот момент смотрел игрока, который был рядом на пятаке, поэтому я рукой не успел поймать и пришлось реагировать, отбивать в сторону от ворот головой", - рассказал хоккеист.
Также поражение прокомментировал нападающий Владислав Каменев, назвав его главной причиной недостаточный настрой российских игроков. "Наверное, мы недонастроились, вышли расхлябанные, потом вроде поймали свой ритм и начали играть лучше, но не получилось реализовать моменты, хотя их было достаточно. Они [словаки] блокировали много бросков, ставили клюшки, шли в стык, может быть, нам надо было похитрее сыграть и больше лезть на ворота, просто какую-нибудь шайбу заковырять", - сказал он.
Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. Словаки одержали третью победу подряд и возглавляют турнирную таблицу с девятью очками. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск.