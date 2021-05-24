{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Федун: "Спартак" окажет необходимую поддержку новому тренеру клуба Рую Витории

Владелец команды выразил уверенность в том, что новый тренерский штаб осознает ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия "Спартака"
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" окажет необходимую поддержку новому главному тренеру команды Рую Витории. Об этом ТАСС заявил владелец "Спартака" Леонид Федун.

На эту тему
Руй Витория назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Спартак"
Руй Витория назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Спартак"

В понедельник "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальским специалистом.

"Футбольный клуб "Спартак" приветствует Руя Виторию на посту нового главного тренера. Во всех клубах, где ранее работал Руй, он решал поставленные задачи. Выиграл Кубок Португалии со скромным по возможностям клубом "Витория Гимарайнш", обыграв в финале "Бенфику". Затем сам возглавил лиссабонцев и добился с ними больших успехов, потом привел к титулам "Аль-Наср", всего Витория завоевал девять трофеев", - сказал Федун.

"Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в "Спартаке". Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба", - добавил владелец "Спартака".

На эту тему
Витория заявил, что тренировать "Спартак" в год столетия клуба является большой честью
Витория заявил, что тренировать "Спартак" в год столетия клуба является большой честью

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что покинет пост главного тренера клуба в конце сезона в связи с окончанием контракта. "Спартак" занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 57 очков в 30 турах и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).

Теги
Российский футбол
Кашлинская победила Анну Музычук в третьем туре этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре
Екатерина Лагно переиграла другую россиянку Валентину Гунину
Читать полностью