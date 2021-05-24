Взявший паузу в карьере боец Магомедшарипов продолжает активные тренировки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский боец Забит Магомедшарипов продолжает активные тренировки, несмотря на паузу в карьере. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

"Забит сейчас тренируется, поддерживает форму. Пока конкретных дат и дальнейших действий нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее тренер Магомедшарипова Мансур Учакаев рассказал ТАСС, что боец возьмет паузу в карьере для решения проблем со здоровьем.

Магомедшарипов также был исключен из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).