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Летние олимпийские виды спорта

Мухаметьянов завоевал олимпийскую лицензию на чемпионате Европы по стрельбе

Россиянин занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м
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ТАСС, 24 мая. Россиянин Вадим Мухаметьянов стал вторым в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на чемпионате Европы в Хорватии. Соревнования проходят в Осиеке.

Россиянин набрал 239,4 балла, первое место занял словак Юрай Тужинский (241,0), третьим стал немец Робин Вальтер (219,1). Россиянин Артем Черноусов стал четвертым (199,4), Антон Аристархов - шестым (157,8).

Благодаря второму месту Мухаметьянов завоевал лицензию для российской команды на участие в Олимпийских играх в Токио.

Ранее в понедельник Владимир Масленников стал третьим в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м.

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