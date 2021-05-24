Роман Ротенберг: российские хоккеисты допустили больше ошибок, чем словаки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная России в третьем матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею против словаков допустила больше ошибок, чем соперник. Такое мнение ТАСС высказал глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Сегодня по игре нужно было забивать больше, выжимать максимум, - сказал Ротенберг. - Думаю, что здесь мы все вместе берем на себя ответственность за такой результат. Хоккей - это игра ошибок, и в сегодняшнем матче сборная России допустила больше ошибок, чем соперник, но турнир продолжается, все самое важное впереди. Самое главное сейчас - учиться на своих ошибках и двигаться вперед".

"У нас крепкий коллектив. У победы много отцов, а поражение - сирота, мы это понимаем и идем вперед. Есть пища для размышлений всем, сейчас главное сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок. Конечно, надевая свитер сборной России, мы все понимаем, что перед нами только одна задача - побеждать в каждом матче", - отметил собеседник ТАСС.

Также Ротенберг считает, что поражение должно разозлить команду. "Словаки сегодня показали самоотверженность, ловили все на себя - у них 28 блокированных бросков. В позиционной атаке мы провели больше времени, но надо больше бросать, обострять, надо разозлиться. Я думаю, что это поражение разозлит команду, и в следующем матче мы увидим совсем другую сборную России", - заключил он.

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. Словаки одержали третью победу подряд и возглавляют турнирную таблицу с девятью очками. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск.