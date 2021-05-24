{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Роман Ротенберг: российские хоккеисты допустили больше ошибок, чем словаки

Глава штаба сборной России считает, что в следующем матче болельщики увидят совсем другую команду
Глава штаба сборной России по хоккею, вице президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава штаба сборной России по хоккею, вице президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная России в третьем матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею против словаков допустила больше ошибок, чем соперник. Такое мнение ТАСС высказал глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

В понедельник россияне проиграли команде Словакии со счетом 1:3, потерпев первое поражение на турнире.

На эту тему
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

"Сегодня по игре нужно было забивать больше, выжимать максимум, - сказал Ротенберг. - Думаю, что здесь мы все вместе берем на себя ответственность за такой результат. Хоккей - это игра ошибок, и в сегодняшнем матче сборная России допустила больше ошибок, чем соперник, но турнир продолжается, все самое важное впереди. Самое главное сейчас - учиться на своих ошибках и двигаться вперед".

"У нас крепкий коллектив. У победы много отцов, а поражение - сирота, мы это понимаем и идем вперед. Есть пища для размышлений всем, сейчас главное сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок. Конечно, надевая свитер сборной России, мы все понимаем, что перед нами только одна задача - побеждать в каждом матче", - отметил собеседник ТАСС.

Также Ротенберг считает, что поражение должно разозлить команду. "Словаки сегодня показали самоотверженность, ловили все на себя - у них 28 блокированных бросков. В позиционной атаке мы провели больше времени, но надо больше бросать, обострять, надо разозлиться. Я думаю, что это поражение разозлит команду, и в следующем матче мы увидим совсем другую сборную России", - заключил он.

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. Словаки одержали третью победу подряд и возглавляют турнирную таблицу с девятью очками. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск.

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
Кашлинская победила Анну Музычук в третьем туре этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре
Екатерина Лагно переиграла другую россиянку Валентину Гунину
Читать полностью