Международная федерация хоккея обратилась в мэрию Риги по поводу замены белорусского флага

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил глава IIHF Рене Фазель.

В Федерации хоккея Белоруссии отреагировали на замену флага на чемпионате мира в Риге

В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран - участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

"Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги", - сказал Фазель.

В данный момент команда Белоруссии играет против сборной Чехии. После второго периода чехи выигрывают со счетом 2:1.