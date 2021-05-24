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ЧМ по хоккею в Риге

Международная федерация хоккея обратилась в мэрию Риги по поводу замены белорусского флага

Ранее государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран - участниц чемпионата мира был установлен на одной из улиц города, заменили на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил глава IIHF Рене Фазель.

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В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран - участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

"Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги", - сказал Фазель.

В данный момент команда Белоруссии играет против сборной Чехии. После второго периода чехи выигрывают со счетом 2:1.

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ЧМ по хоккею в Риге
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