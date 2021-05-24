Штаб сборной России по хоккею извинился перед болельщиками за поражение

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил ТАСС, что штаб команды хотел бы извиниться перед болельщиками за поражение в третьем матче предварительного этапа против команды Словакии.

"Мы сегодня готовились только к победе. После матча был разговор в раздевалке, лидеры команды сказали, что это хороший урок. Без поражений не бывает побед, поэтому учимся на своих ошибках, держим удар и работаем над тем, чтобы выиграть следующий матч. Все соперники на чемпионате мира сильные, сегодня счет на табло", - сказал Ротенберг.

"У нас задача одна - выиграть в каждом матче, и мы сейчас будем над этим работать. Завтра будет день, чтобы подготовиться, все силы будут брошены, нам есть над чем работать", - добавил собеседник ТАСС.

Также Ротенберг принес извинения за неудачный результат и сказал, что в этой ситуации штаб берет всю ответственность на себя. "Мы бы хотели извиниться за такой результат перед болельщиками. Главное держать удар и, несмотря ни на что, двигаться вперед. Мы уже проходили такие моменты, главное - сделать правильные выводы. Еще раз хотел бы поблагодарить за поддержку всех болельщиков, всех, кто в нас верит и всех, кто нам помогает. Берем всю ответственность на себя в этой ситуации", - сказал он.

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. Словаки одержали третью победу подряд и возглавляют турнирную таблицу с девятью очками. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск.