Третьяк прокомментировал замену российских флагов в Риге во время чемпионата мира

Ранее стало известно, что флаги России, украшающие Ригу наряду с флагами всех стран - участниц чемпионата мира по хоккею, были заменены на символику ОКР.

"Как известно, мы находимся под санкциями. На стадионе, в отеле, где расположен оргкомитет и находятся команды, нашего флага нет, там только флаг с эмблемой ОКР. То, что было в городе, это решение города", - сказал Третьяк.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Сборная России по хоккею выступает в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.