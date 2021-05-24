Третьяк прокомментировал замену российских флагов в Риге во время чемпионата мира

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Замена российских флагов в Риге на флаги Олимпийского комитета России (ОКР) является исключительно решением городских властей. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Ранее стало известно, что флаги России, украшающие Ригу наряду с флагами всех стран - участниц чемпионата мира по хоккею, были заменены на символику ОКР.
"Как известно, мы находимся под санкциями. На стадионе, в отеле, где расположен оргкомитет и находятся команды, нашего флага нет, там только флаг с эмблемой ОКР. То, что было в городе, это решение города", - сказал Третьяк.
В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Сборная России по хоккею выступает в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.