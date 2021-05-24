Иванов: серия с "Зенитом" стала для ЦСКА хорошей подготовкой к "Финалу четырех" Евролиги

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. За все время существования баскетбольной Единой лиги ВТБ у ЦСКА никогда не было такой прекрасной подготовки к "Финалу четырех" Евролиги, как в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

В понедельник ЦСКА одержал третью победу в серии с "Зенитом" и вышел в финал Единой лиги ВТБ, где сыграет с казанским УНИКСом. Ранее армейцы вышли в "Финал четырех" Евролиги.

"За все существование Единой лиги ВТБ у ЦСКА никогда не было такой прекрасной подготовки к "Финалу четырех" Евролиги, - сказал Иванов. - Выходом ЦСКА в "Финал четырех" или в финал лиги ВТБ никого не удивишь, но этот сезон все-таки был особенным: огромное количество травм, неурядиц, внутренних проблем, о которых все знают. Но ЦСКА показал, что у него хороший запас прочности".

"Еще ни разу не было, чтобы четвертая команда регулярного сезона выходила в финал Единой лиги. Но если посмотреть сухую статистику на бумаге, снова ЦСКА в финале, и, кажется, что ничего не меняется. ЦСКА во всех финалах все равно играет", - добавил Иванов.

"Зенит" стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, армейцы заняли четвертое место.

С 28 по 30 мая ЦСКА сыграет в "Финале четырех" Евролиги, который пройдет в германском Кёльне. В полуфинале армейцы встретятся с турецким клубом "Анадолу Эфес".