Денис Черышев присоединился к команде России на сборе в Австрии

ТАСС, 24 мая. Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России проводит подготовительный сбор перед чемпионатом Европы в австрийском Нойштифте. Всего на сборы в Новогорске и Австрии были вызваны 30 футболистов. Ожидается, что 25 мая к команде присоединятся полузащитники Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Аталанта").

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после сбора в Австрии, который завершится 31 мая. Подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).