{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Денис Черышев присоединился к команде России на сборе в Австрии

Сбор перед чемпионатом Европы завершится 31 мая
Денис Черышев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Денис Черышев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 24 мая. Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России проводит подготовительный сбор перед чемпионатом Европы в австрийском Нойштифте. Всего на сборы в Новогорске и Австрии были вызваны 30 футболистов. Ожидается, что 25 мая к команде присоединятся полузащитники Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Аталанта").

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после сбора в Австрии, который завершится 31 мая. Подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Теги
Черышев, Денис ДмитриевичЕвро-2020
ЧМ по хоккею в Риге
Сборная Чехии в овертайме обыграла белорусов и одержала первую победу на чемпионате мира
Матч завершился со счетом 3:2
Сборная Чехии в овертайме обыграла белорусов и одержала первую победу на чемпионате мира
Читать полностью