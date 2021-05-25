Исключение сборной Белоруссии с чемпионата мира по хоккею не рассматривается

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Исключение белорусской команды с проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею не рассматривается. Об этом в понедельник в интервью агентству ЛЕТА заявил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

Он подчеркнул, что существующие в последние дни разногласия между Ригой и Минском не повлияют на участие белорусской сборной в мировом первенстве, категорически отвергая возможность исключения команды Белоруссии из турнира. "Мы члены одной хоккейной семьи. Ни в коем случае", - отметил он.

Федерация хоккея Белоруссии направила ноту в адрес президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля в связи с инцидентом с государственным флагом республики в Риге. "Мы получили письмо, чтобы помочь обеспечить безопасность игроков во время чемпионата мира", - указал Калвитис.

Ранее планировалось, что ЧМ-2021 проведут Рига и Минск, но Белоруссия была лишена этого права из-за подавления белорусскими властями акций протеста после президентских выборов. В понедельник глава МИД Белоруссии сообщил, что Минск высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса и сотрудников посольства из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге. Флаг, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, был заменен на бело-красно-белый флаг. Как сообщило ЛЕТА, это собственноручно сделали глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.