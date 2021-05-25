Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче плей-офф НХЛ против "Айлендерс"

ТАСС, 25 мая. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде в овертайме со счетом 3:2 обыграл "Питтсбург" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Бовилье (20-я минута), Джордан Эберле (49) и Джош Бэйли (81). У проигравших отличились Евгений Малкин (9) и Брайан Раст (28).

Малкин забросил первую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф, он сыграл в трех матчах серии. Россиянин набрал 172 очка (64 гола + 108 передач) в 169 играх плей-офф за "Питтсбург" и вышел по этому показателю на второе место в истории команды, сравнявшись с Марио Лемье. Лидирует нынешний капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (191 очко; 69+122).

Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 48 бросков, россиянин выиграл все три матча в дебютном розыгрыше плей-офф. Это первый подобный случай в истории команды из Нью-Йорка.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Айлендерс", шестая встреча состоится 26 мая (начало - 23:00 мск) в Нью-Йорке. По итогам регулярного чемпионата "Питтсбург" занял первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, "Айлендерс" стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.