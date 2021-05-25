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НХЛ

"Флорида" обыграла "Тампу" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ

"Флорида" победила со счетом 4:1
Маккензи Уигар (в центре) AP Photo/Lynne Sladky
Описание
Маккензи Уигар (в центре)
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 25 мая. "Флорида" дома со счетом 4:1 победила "Тампу" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Флориды" отличились Маккензи Уигар (27-я минута), Мэйсон Маршмент (37), Патрик Хёрнквист (41) и Фрэнк Ватрано (60, в пустые ворота). В составе "Тампы" шайбу забросил Росс Колтон (26).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров и его одноклубник Михаил Сергачев не сумели отличиться. Вратарь команды Андрей Василевский отразил 34 броска.

"Тампа" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций. "Тампа" по итогам регулярного чемпионата заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, "Флорида" стала второй.

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