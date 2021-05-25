Тренер "Айлендерс" назвал выдающейся игру вратаря Сорокина в матче против "Питтсбурга"

ТАСС, 25 мая. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин провел выдающуюся игру в пятом матче серии первого раунда плей-офф против "Питтсбурга". Такое мнение высказал главный тренер команды Барри Тротц, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче плей-офф НХЛ против "Айлендерс"

В ночь на вторник "Айлендерс" победили в гостях "Питтсбург" (3:2 2ОТ) и повели в серии со счетом 3-2. Сорокин отразил 48 бросков.

"Я могу использовать любые слова, которые вы хотите написать, - сказал Тротц. - Все они будут применимы [к Сорокину]. Он провел выдающуюся игру и дал нам шанс".

Сорокину 25 лет, он проводит дебютный сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате российский голкипер провел 22 матча, одержал 13 побед, трижды сыграв "на ноль".

Следующий матч серии пройдет 26 мая в Нью-Йорке.