Дума Риги получила письмо Международной федерации хоккея по поводу замены флага Белоруссии

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Рижская дума получила письмо Международной федерации хоккея (IIHF) по поводу ситуации с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в столице Латвии чемпионата мира по хоккею. Об этом во вторник сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на мэра Риги Мартиньша Стакиса.

"Рижская дума получила письмо IIHF, в котором федерация выразила недовольство в связи со сменой белорусского флага, подтвердил Латвийскому телевидению мэр Риги Мартиньш Стакис", - говорится в сообщении телевидения на странице в Twitter.

Мэр Риги 24 мая сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран - участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

Как сообщил ТАСС глава IIHF Рене Фазель, Международная федерация хоккея отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. В свою очередь Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что направила ноту протеста в адрес президента IIHF, оргкомитет чемпионата мира по хоккею в связи с инцидентом с государственным флагом республики в Риге.

Как заявил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, вопрос об исключении белорусской команды с проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею не рассматривается. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс со своей стороны допустил введение санкций в отношении сборной Белоруссии на мировом первенстве, однако подчеркнул, что этот вопрос находится в ведении IIHF.