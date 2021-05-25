Президент "Урала": увеличение зарплаты арбитрам РПЛ не повысит качество судейства

ТАСС, 25 мая. Увеличение заработной платы арбитров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не исключит судейские ошибки во время матчей. Такое мнение высказал президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что на общем собрании клубов РПЛ, прошедшем в понедельник, была предложена новая система финансирования судейства. Она предполагает создание оператора, который брал бы на себя организацию оплаты труда арбитров.

"Дело в том, что от их реформ ничего не поменяется, - сказал Иванов. - Если судьям увеличить зарплату в два раза, они что, в два раза лучше начнут судить? Нет, конечно. Как допускали ошибки, так и будут это делать".

"РФС считает, что судьи не должны общаться с клубами вообще, но ведь это же уже отработанная система. У каждого есть машины для судей, связи с отелями, возможность скидки. Все мои коллеги сказали, что это нецелесообразное предложение, я их полностью в этом поддерживаю", - добавил президент "Урала".