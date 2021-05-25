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Футбол в России

Президент "Урала": увеличение зарплаты арбитрам РПЛ не повысит качество судейства

Предложенная система финансирования судейства предполагает создание оператора, который брал бы на себя организацию оплаты труда арбитров

ТАСС, 25 мая. Увеличение заработной платы арбитров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не исключит судейские ошибки во время матчей. Такое мнение высказал президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что на общем собрании клубов РПЛ, прошедшем в понедельник, была предложена новая система финансирования судейства. Она предполагает создание оператора, который брал бы на себя организацию оплаты труда арбитров.

"Дело в том, что от их реформ ничего не поменяется, - сказал Иванов. - Если судьям увеличить зарплату в два раза, они что, в два раза лучше начнут судить? Нет, конечно. Как допускали ошибки, так и будут это делать".

"РФС считает, что судьи не должны общаться с клубами вообще, но ведь это же уже отработанная система. У каждого есть машины для судей, связи с отелями, возможность скидки. Все мои коллеги сказали, что это нецелесообразное предложение, я их полностью в этом поддерживаю", - добавил президент "Урала".

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