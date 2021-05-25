Менеджер: Сен-Пьер предложил Нурмагомедову провести бой, несмотря на завершение карьеры

ТАСС, 25 мая. Канадский боец смешанного стиля Жорж Сен-Пьер предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову провести поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщил менеджер российского бойца Али Абдельазиз, комментарий которого приводит YouTube-канал Hotboxin' with Mike Tyson.

Согласно информации Абдельазиза, президент UFC Дэйна Уайт сообщил ему, что Сен-Пьер намерен провести поединок с Нурмагомедовым. Оба бойца ранее заявили о завершении карьеры.

"10 дней назад мне звонил Уайт и сказал, что Сен-Пьер хочет бой с Хабибом. Нетитульный поединок в полусреднем весе. Мы ждали Жоржа четыре или пять лет, но UFC хотел провести бой в легком весе, хотя он уже выступал в полусреднем, Хабиб - чемпион в легком весе. Но сейчас он [Сен-Пьер] заявил: "Я завершил карьеру, Хабиб тоже, как насчет возобновить ее и подраться с Хабибом сейчас?" - заявил Абдельазиз, приводя высказывания Уайта.

32-летний Нурмагомедов одержал 29 побед в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. Сен-Пьеру 40 лет, бывший двукратный чемпион UFC одержал 26 побед и потерпел два поражения. Канадец объявил о завершении карьеры в 2019 году, россиянин - в 2020-м.