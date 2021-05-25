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Сборные по футболу

Флик сменит Лёва на посту главного тренера сборной Германии после Евро

Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до 2024 года
Ханс-Дитер Флик EPA-EFE/ALEXANDER HASSENSTEIN
Описание
Ханс-Дитер Флик
© EPA-EFE/ALEXANDER HASSENSTEIN

ТАСС, 25 мая. Германский футбольный союз объявил о назначении на пост главного тренера национальной команды бывшего наставника мюнхенской "Баварии" Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до 2024 года. На посту главного тренера национальной команды Флик сменит Йоахима Лёва, который руководит сборной Германии с 2006 года и покинет должность по окончании чемпионата Европы. На Евро, который пройдет с 11 июня по 11 июля, сборная Германии сыграет в группе F со сборными Венгрии, Португалии и Франции.

Флик возглавлял "Баварию" с 2019 по 2021 год и привел клуб к двум чемпионским титулам, к победе в Кубке и Суперкубке Германии, в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. С 2006 по 2014 год он входил в тренерский штаб Лёва. По итогам сезона-2019/20 Флик был назван тренером года в Германии и по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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