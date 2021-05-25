Фазель назвал инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ предвыборной кампанией мэра Риги

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Инцидент с флагом Белоруссии на чемпионате мира по хоккею является частью предвыборной кампании мэра Риги Мартиньша Стакиса. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Мы все удивлены произошедшим, - сказал Фазель. - Все в хоккее против таких шагов. Но через две недели выборы в Риге и, как я понимаю, мэр использовал это для своей предвыборной пропаганды. Это недопустимо, мы уже сделали заявление. Чемпионат мира - не место для политических игр".