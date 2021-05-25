Причиной смерти омского легкоатлета Маляренко стал оторвавшийся тромб

ОМСК, 25 мая. /ТАСС/ Оторвавшийся тромб стал причиной смерти 22-летнего российского легкоатлета Григория Маляренко. Ранее спортсмен, специализировавшийся в беге на 60 м и 110 м с барьерами, переболел COVID-19, сообщил во вторник ТАСС источник в окружении Маляренко.

"Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Некоторое время назад он перенес коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

Маляренко скончался в понедельник во время тренировки в легкоатлетическом манеже спорткомплекса "Сибирский нефтяник". На занятии легкоатлету стало плохо, бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, однако спасти жизнь спортсмена не удалось. Маляренко, по данным Минспорта Омской области, регулярно проходил медицинские обследования, имел допуск к тренировкам и соревнованиям.

Маляренко - мастер спорта РФ, чемпион России среди юниоров до 20 (2017) и 23 лет (2019), серебряный призер Спартакиады учащихся России (2015).