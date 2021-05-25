Фетисов назвал беспределом снятие флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Снятие флага Белоруссии в Риге в ходе чемпионата мира по хоккею является полным беспределом. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран - участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии. Во вторник Стакис заявил о намерении снять и флаг Международной федерации хоккея (IIHF).

"Это полный беспредел и бесконтрольщина. Все, что прописано в регламенте, должно соблюдаться, происходит какая-то самодеятельность, - заявил Фетисов. - Этим вопросом должен заняться оргкомитет. И если в регламенте прописано, что можно снимать флаг, то это одно дело, а если нет, то за данный поступок нужно нести наказание".

Федерация хоккея Белоруссии ранее заявила, что сборная не намерена сниматься с турнира. IIHF заявила об аполитичном характере федерации и не планирует менять флаг Белоруссии.