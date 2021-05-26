"Мягкий путь к победе". Детская лига "Локо дзюдо" планирует выйти на международный уровень

Вопросы воспитания детей все острее встают перед обществом. Трагические события в Казани только подчеркнули их насущность. Как уберечь ребенка от "подъездов", негативного влияния улицы, как оградить от чрезмерного увлечения компьютерными играми, как воспитать молодежь в духе патриотизма? По мнению президента России Владимира Путина, одним из основных помощников в этой миссии является спорт. Глава государства постоянно отмечает необходимость популяризации ценностей физической культуры, активного и здорового образа жизни. При этом Путин сам активно пропагандирует спорт, выходя на лед или на татами. В целях популяризации дзюдо среди детей недавно была создана специальная лига "Локо дзюдо". Ее основатель чемпион Европы по дзюдо и участник Олимпийских игр Алим Гаданов рассказал ТАСС о том, как его детище уже объединило несколько тысяч детей по всей стране и почему спортивный пример президента играет важную роль в воспитании российской молодежи. О задачах лиги В переводе "дзюдо" означает "гибкий, мягкий путь к победе". Это тяжелый вид спорта в плане познания, где спешить нельзя. Если не построен фундамент — как правильно дышать, как правильно двигаться, как уважать соперника, тренера, — результата не будет. И вот здесь главное — дзюдо учит системности. Занятие спортом, в частности, снижает вероятность пристраститься к вредным привычкам. Всегда бывают исключения, конечно, но риск того, что ваш ребенок будет принимать наркотики, если он занимается дзюдо, крайне мал. Есть разные истории, но из 100, мне кажется, человек 90, вырастая, становятся правильными людьми.

На эту тему Российские дзюдоисты завоевали семь медалей на чемпионате Европы

"Локо дзюдо" — это детская лига, где занимаются детишки от 11 до 14 лет. Системно эта возрастная группа нигде практически не задействована, все хаотично, поэтому мы считаем этот проект очень важным. Мы решили систематизировать все и организовали десять этапов. Ежемесячно по один-два старта. Чтобы школы, клубы, спортцентры знали, что есть такое мероприятие, внесенное в единый календарный план. Со следующего года вся эта история начнется в полном объеме. Пока же из-за пандемии мы действуем в несколько усеченном формате. В прошлом году мы провели шесть этапов. По федеральному стандарту дзюдо в стране начинают заниматься с шести лет, поэтому к 11 годам ребята уже полупрофессионалы. Соотвественно, турниры "Локо дзюдо" будут распределены по уровням. Три турнира будут категории "Гран-шлем", три — "Гран-при" и четыре — межрегионального уровня. И везде будут даваться разные очки. На Гран-шлеме — 400 очков за первое место, на Гран-при — 300, на простом турнире — 100. По итогу будет вводиться рейтинг в каждой весовой категории, и в конце года 16 сильнейших по рейтингу будут бороться в финале детской лиги "Локо дзюдо". О создании лиги Как спортсмен я выступал на Олимпиаде в Пекине, а перед Играми в Лондоне числился первым номером мирового рейтинга, но в итоге выступить на Играх не удалось. После этого пошел третий цикл, он был достаточно успешный, но в этот момент я понял, что мне уже это все не по силам. Возраст, скорость — и я ушел из большого спорта. Параллельно начал заниматься детским направлением. К тому времени мы создали клуб дзюдо "Локомотив". Мы организовали сильнейшую команду из молодежи, выиграли чемпионат страны два раза, а в Лиге Европы в Тбилиси стали вторыми. Этим же составом на Кубке европейских чемпионов мы стали третьими. Своих ребят мы начали воспитывать с восьми лет. На сегодняшний день из наших воспитанников четыре человека — в юношеской сборной, а шесть — в молодежной.

Так родилось решение о создании своей детской лиги. Соответственно, мы начали создавать электронные платформы, чтобы это все было систематизировано. И переходный период клуб зафиксировал, начал заключать контракты с дзюдоистами, чтобы они никуда не переходили, а их никуда не перехватывали. Для создания такой системы нужны определенные средства. И тут я попал в общество "Локомотив", став заместителем главного директора. В "Локомотиве" есть такие направления, как "Локобол", "Локоволей", "Локобаскет", художественная гимнастика. Я же параллельно начал создавать "Локо дзюдо". Меня поддержало руководство, выделило деньги на организацию и проведение мероприятий. В прошлом году мы провели шесть этапов. В Долгопрудном, в Москве, в Нальчике, а в Майкопе удалось провести целый фестиваль. В этом году мы более масштабно подошли к этому процессу. О помощи РЖД Руководство РЖД нас полностью поддерживает в развитии детского спорта. Тут все распределено. Футбол — центр, волейбол — Сибирь, Калининград, хоккей — Ярославль, баскетбол — Краснодар. Наш вид спорта самый популярный на Кавказе, так как там мало кто и в футбол играет, все борются. Соответственно, вот таким глубочайшим видом спорта, как дзюдо, мы будем закрывать социальный вопрос на Кавказе. Будем детей пропагандировать, собирать в свою лигу. И дальше, соответственно, по мере их желания и возможностей будем помогать им реализовать себя. Вот от железной дороги, надеюсь, кадры будут готовы нормальные, правильные. Не только в дзюдо. Здоровых, правильных ребят готовить дальше, чтобы могли работать внутри корпорации. Сейчас проект только зарождается, РЖД в рамках своих возможностей, которые сегодня есть, помогает по детскому направлению. Нам много и не нужно пока, но то, что мы просим, это они все поддерживают, являются официальным партнером, официальным спонсором и будут являться единственным учредителем, эта лига благодаря РЖД и будет существовать. Изюминкой станет то, что мы включили девочек, которые будут соревноваться наравне с парнями.

На эту тему В Оренбурге открылся подаренный частным инвестором Центр восточных единоборств