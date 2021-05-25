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КХЛ

Якубов покинул пост генерального менеджера "Ак Барса"

В прошедшем сезоне казанский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл омскому "Авангарду"

ТАСС, 25 мая. Рафик Якубов покинул пост генерального менеджера казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Со следующего сезона генеральным менеджером команды будет Марат Валиуллин, ранее работавший руководителем селекционного отдела.

"Для меня было честью работать на такой должности в родном для себя клубе, - заявил Якубов. - Я благодарен президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору "Татнефти" Наилю Маганову за доверие и возможность одержать победу в Кубке Гагарина вместе с "Ак Барсом". Спасибо болельщикам, игрокам и персоналу клуба за поддержку и совместную работу. Уверен, что наша команда продолжит добиваться самых высоких результатов, опираясь на мощную клубную систему".

Якубову 54 года, он занимал эту должность с 2017 года. В 2018 году клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне казанцы стали победителями Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в плей-офф клуб в полуфинальной серии уступил будущему обладателю Кубка Гагарина омскому "Авангарду" (3-4).

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