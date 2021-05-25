Якубов покинул пост генерального менеджера "Ак Барса"

ТАСС, 25 мая. Рафик Якубов покинул пост генерального менеджера казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Со следующего сезона генеральным менеджером команды будет Марат Валиуллин, ранее работавший руководителем селекционного отдела.

"Для меня было честью работать на такой должности в родном для себя клубе, - заявил Якубов. - Я благодарен президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору "Татнефти" Наилю Маганову за доверие и возможность одержать победу в Кубке Гагарина вместе с "Ак Барсом". Спасибо болельщикам, игрокам и персоналу клуба за поддержку и совместную работу. Уверен, что наша команда продолжит добиваться самых высоких результатов, опираясь на мощную клубную систему".

Якубову 54 года, он занимал эту должность с 2017 года. В 2018 году клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне казанцы стали победителями Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в плей-офф клуб в полуфинальной серии уступил будущему обладателю Кубка Гагарина омскому "Авангарду" (3-4).