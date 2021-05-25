{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Хоккеист "Динамо" Шипачев заявил, что восстановится от травмы руки до начала сезона

Нападающий был вынужден покинуть расположение сборной России из-за травмы
Вадим Шипачев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Вадим Шипачев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев должен полностью восстановиться от травмы руки до начала сезона. Об этом он сообщил журналистам.

Шипачев был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира, однако покинул расположение национальной команды из-за травмы руки.

"Состояние нормальное, просто покой нужен, рука восстановится за время паузы, - сказал Шипачев. - Скоро начну готовиться, но сейчас руку буду меньше нагружать. Травма была получена еще в серии с "Северсталью".

Также он рассказал, почему принял решение покинуть расположение сборной. "Были болезненные ощущения, не мог в полную силу играть, поэтому было принято такое решение", - добавил хоккеист.

Теги
КХЛ
Футбол в России
Футбольная национальная лига предложила ПФЛ объединиться
Глава ФНЛ Александр Алаев отметил, что считает такое объединение целесообразным
Читать полностью